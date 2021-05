Arsenal : Joe Willock, la sensation de fin de saison à Newcastle

La suite après cette publicité

Une opération gagnante. Peu utilisé par Mikel Arteta à Arsenal mais surtout pas considéré par le technicien espagnol comme un joueur majeur de son équipe (17 matches toutes compétitions confondues, dont 7 en Premier League), Joseph Willock (21 ans), communément appelé Joe, a été envoyé en prêt à Newcastle en janvier dernier pour y terminer cet exercice 2020-2021. L'objectif était de faire d'une pierre deux coups dans ce deal. Cela offrait en effet la possibilité au jeune milieu anglais d'acquérir du temps de jeu ailleurs tout en engrangeant de l'expérience en Premier League. Alors que la saison arrive à son terme et qu'il ne reste qu'une rencontre de championnat à disputer, ce dimanche (multiplex à 17h), difficile pour les trois parties d'éprouver un quelconque regret.

Un des grands artisans du maintien de Newcastle en Premier League

Car Joe Willock fait partie des meilleurs joueurs des Magpies depuis son arrivée dans le nord-est de l'Angleterre. En 14 rencontres de Premier League disputées avec le maillot des Toons (dont 10 titularisations), l'international Espoirs anglais (4 sélections) a inscrit pas moins de 7 buts. Le joueur appartenant à Arsenal s'est également fendu d'un joli record puisqu'il a trouvé lors de ses 6 derniers matches joués, faisant de lui le plus jeune joueur de l'histoire de la PL à réaliser cette performance, à seulement 21 ans et 272 jours. De quoi marquer de son empreinte son passage au club, d'autant plus qu'il a joué un rôle prépondérant dans le maintien du Newcastle de Steve Bruce cette saison.

L'espoir des Three Lions a en effet directement permis aux Magpies de prendre 8 points depuis son arrivée, inscrivant notamment des buts contre des équipes du haut de tableau du championnat anglais et souvent dans les derniers instants de la rencontre, comme à Tottenham (2-2, but égalisateur à la 85ème minute), contre West Ham (3-2, but vainqueur à la 82ème minute) ou encore à Anfield, en sortie de banc, contre Liverpool (1-1, 90ème+5). Sa performance contre Manchester City (1 but) est également restée dans toutes les têtes des habitués de St James' Park, même si le champion d'Angleterre a fini par s'imposer au bout d'une folle partie (4-3), alors qu'il a encore offert la victoire aux siens face à Sheffield United (1-0, mercredi). Forcément, avec un tel impact sur son équipe, Steve Bruce n'a pas caché son intention de conserver celui qui arbore le numéro 28. « Nous aimerions tous (rendre son prêt permanent) [...] mais nous devons respecter le fait qu'il soit le joueur d'Arsenal. Je suis sûr qu'Arsenal aura de grandes discussions cet été, mais s'il est possible que nous puissions le signer, nous serions ravis de le faire », lâchait ainsi l'entraîneur anglais de 60 ans récemment.

Retour à Arsenal ou nouveau prêt à Newcastle ?

Désormais, la question que tous les supporters de Newcaslte vont se poser est la suivante : Joe Willock rendra-t-il son séjour dans le nord-est du Royaume permanent ? Rien n'est moins sûr. Mikel Arteta, qui a déjà donné sa chance à Joe Willock par le passé et n'a pas hésité à lui faire confiance, est d'ailleurs toujours ouvert et prêt à lui tendre la main. « C'est un joueur que l'on apprécie vraiment, donc, à la fin de la saison, il reviendra ici et ensuite, nous prendrons la meilleure décision possible pour avancer. Non, je ne suis pas surpris par ses performances, car il a de grandes qualités, des qualités uniques en son genre. Il est une réelle menace dans la surface adverse, il est capable de faire tout ce qu'on lui demande d'un point de vue physique, et a la bonne mentalité. Il est bon techniquement et il est Anglais. Nous savions déjà tout cela, mais il avait besoin de temps de jeu, de s'exposer loin de notre environnement et nous pensions aussi que Newcastle, avec Steve (Bruce) et son staff, était l'endroit parfait pour lui pour faire cela », expliquait le coach espagnol des Gunners récemment.

Joe Willock devrait donc vraisemblablement revenir dans le nord de Londres afin d'y effectuer la pré-saison 2021-2022. D'après le journaliste bien informé Fabrizio Romano, le principal concerné ne quitterait le club que si et seulement si des offres importantes arrivaient sur la table des dirigeants londoniens. The Telegraph précise que Newcastle devrait faire une offre de 20 M£ (23 M€) pour Joe Willock. Reste à savoir si cela suffira à convaincre les décideurs des Gunners. D'autant plus qu'avec les départs de Dani Ceballos et Martin Odegaard (Real Madrid, fin de prêts) et avec un potentiel départ de Granit Xhaka lors du mercato estival, le natif de Londres pourrait enfin se faire sa place dans son club formateur à compter de la saison prochaine. Lui a entretenu le doute après son dernier match disputé à St James' Park mercredi : « j’espère que vous (les supporters) êtes satisfait de ce que j’ai donné au club jusqu’à présent et j’espère qu’il sera possible de continuer davantage à l’avenir. Je ne vais rien promettre, mais la conversation va avoir lieu. » Le cas de Joe Willock commence en tout cas à faire couler beaucoup d'encre alors qu'il demeure sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Arsenal. Le club de la capitale va devoir quoiqu'il arrive prendre une décision pour un joueur qui aura plus envie que jamais de prouver que ses prestations à Newcastle ont marqué l'avènement de sa jeune carrière.