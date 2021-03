James Rodriguez compare Everton et le Real Madrid

La suite après cette publicité

Enrôlé par Everton en septembre dernier, James Rodriguez revit dans une équipe qui s’épanouit en Premier League (8e au classement actuel). Après avoir passé plusieurs années au Real Madrid et au Bayern Munich, l’international colombien a dû retrouver un club moins huppé pour s’épanouir. Mais l’ancien monégasque n’est pas tout à fait de cet avis, et il pense que les Tofees peuvent atteindre le niveau du Real ou du Bayern.

«Pourquoi pas ? Nous n'avons pas été aussi bons que nous l'aurions espéré lors des deux derniers matchs, mais c'est la Premier League. Chaque match est comme une finale, c'est une bataille. Mais c'est pourquoi nous sommes ici et vous devez être en forme, vous devez être mentalement fort et prêt à tout parce que vous savez que ça va être difficile», a-t-il déclaré à Sky Sports. Avec un entraîneur comme Carlo Ancelotti et un bel effectif comme celui d’Everton, tout est possible.