Tournoi Maurice-Revello : la France humilie l'Argentine et se qualifie pour les demi-finales

Après son succès lors de la deuxième journée face à l'Arabie Saoudite (5-0), l'équipe de France U20 affrontait l'Argentine dans un match qui avait tout d'alléchant. Pour cette rencontre, le coach des Bleuets Bernard Diomède décidait d'aligner une équipe inédite avec un trio offensif composé de Sékou Mara, Hugo Ekitike et Adil Aouchiche. Ces derniers étaient entourés de l'homme en forme du début de ce tournoi : Maghnes Akliouche. De son côté, l'Argentine était emmenée par la pépite de Manchester United : Alejandro Garnacho Ferreyra.

Mais comme face à l'Arabie Saoudite, la France n'a pas tremblé et a littéralement roulé sur son adversaire du jour pendant toute la rencontre. Jamais les Argentins n'ont semblé en mesure de rivaliser avec les jeunes joueurs de l'équipe de France qui ont dominé de la tête et les épaules le match et dans tous les compartiments du jeu. Tout commençait parfait d'ailleurs puisque Akliouche, le joueur de Monaco, ouvrait le score rapidement (16e). Quelques minutes plus tard, c'est le Stéphanois Adil Aouchiche qui faisait le break (23e) avant de voir le Bordelais Sékou Mara y aller aussi de son but et d'assommer totalement l'Argentine en une demi-heure de jeu (3-0, 29e). Un score très large à la mi-temps qui allait s'aggraver par la suite.

Direction le dernier carré

Au retour des vestiaires, la France revenait avec les mêmes intentions et punissait logiquement une défense adverse totalement à la ramasse. Sékou Mara en profitait donc pour s'offrir rapidement un doublé (49e). Dans la foulée, Nathanael Mbuku, qui venait tout juste de rentrer en jeu, y allait aussi de son but en transformant parfaitement un penalty (53e). L'Argentine, impuissante, sauvait tout de même l'honneur grâce à Garnacho qui inscrivait un merveilleux coup-franc direct (1-5, 59e). Mais comme un symbole, il ne fallait que deux minutes aux Bleuets pour marquer à nouveau. C'est Maghnes Akliouche qui s'offrait également un doublé (61e).

Lors des vingt dernières minutes, la France continuait de se balader et aurait même pu inscrire plusieurs autres buts, mais le manque d'altruisme des attaquants français empêchait le score d'être plus sévère. Finalement, l’Argentine inscrivait un second but grâce à Garnacho sur penalty (90e). La France assure une nouvelle très belle victoire et se qualifie donc pour les demi-finales de ce tournoi. L'Argentine est éliminée en raison d'une très mauvaise différence de buts.