EdF : un ancien international néerlandais dézingue Didier Deschamps

Hier soir, les Pays-Bas et la France se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge, le premier 0-0 de l’Euro. Les choix de Didier Deschamps ont été vivement critiqués, notamment le choix de titulariser Adrien Rabiot dans un rôle hybride de milieu gauche, à la manière d’un Blaise Matuidi en 2018. Pierre van Hooijdonk, ancien international néerlandais, a chargé le sélectionneur des Bleus.

«Il n’avait pas Mbappé et il a mis Rabiot alors qu’il aurait pu mettre Kolo Muani, Barcola, Coman… Avec tout ce matériel à disposition, c’est du football de m#rde», a dézingué l’homme aux 46 sélections avec les Oranje sur NOS. Ronald Koeman n’a pas échappé aux critiques non plus. «Les Pays-Bas, c’est un peu la même chose. Koeman a fait entrer Weghorst, alors que Malen aurait pu représenter une menace avec sa vitesse. (…) Sur le plan offensif, je n’ai absolument rien vu des Pays-Bas. C’est un match décevant», a ajouté Pierre van Hooijdonk.