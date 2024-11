Ballon d’Or : Carlo Ancelotti sort du silence sur Vinicius Jr

Ce week-end, le Real Madrid aurait dû se déplacer à Valence dans le cadre de la douzième journée de Liga. Mais en raison de la tempête qui a gravement frappé la région de Valence et qui a fait malheureusement de nombreuses victimes et des dégâts, cette rencontre a logiquement été reportée à une date ultérieure. Malgré cela, ces derniers jours n’ont pas été calmes pour la Casa Blanca, entre le Clasico perdu face au FC Barcelone et la polémique liée au Ballon d’Or 2024, que Vinicius Jr n’a pas remporté lundi dernier. Muet depuis la remise du trophée obtenu par Rodri, Carlo Ancelotti est sorti du silence ce lundi en conférence de presse.

«Il est normal (on lui a demandé dans quel état était le Brésilien, ndlr). Il réalise ce qui se passe. Heureusement, nous n’avons pas joué samedi et Vinicius s’est bien entraîné, comme tout le monde (…) Vinicius est triste, comme nous, mais pas à cause du Ballon d’Or, mais à cause de la situation à Valence.» Le Mister a expliqué que les événements tragiques en Espagne ont impacté son vestiaire. «C’était une semaine difficile, l’ambiance n’était pas normale. Mais pas à cause du Ballon d’Or. Félicitons les vainqueurs, mais notre tristesse n’est pas liée à ça mais à ce qui s’est passé en Espagne.» Enfin, l’Italien est revenu sur son titre d’entraîneur de l’année. «Je suis heureux. Le Ballon d’Or est déjà passé et il faut féliciter tous les gagnants. Mon Ballon d’or, on me l’a attribué le 1er juin quand on a gagné la finale de la Ligue des champions.» La page Ballon d’Or est donc déjà tournée à Madrid.