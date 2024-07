EdF : Jules Koundé impressionné par Lamine Yamal

Dans le cadre des demi-finales de l’Euro 2024, l’équipe de France défiera, mardi soir, l’Espagne, impressionnante depuis le début de la compétition. Avant ce choc, Jules Koundé était invité de Téléfoot ce dimanche sur TF1 et le défenseur français en a profité pour évoquer le collectif de la Roja. «C’est une équipe qui a beaucoup de qualités, qu’on respecte bien sûr mais peur c’est un grand mot», a tout d’abord souligné le joueur de 25 ans, avec le sourire. Dans la foulée, le joueur du Barça est revenu sur le cas Lamine Yamal, son coéquipier chez les Culers. «Il fait partie des dangers mais je dirais que la force principale de cette équipe, c’est son collectif».

Et d’ajouter : «il y a de très bons joueurs, on l’a vu contre l’Allemagne, ce sont deux joueurs sortis du banc qui ont fait la différence. Mais Lamine Yamal est impressionnant, bien sûr. Réaliser cette saison à un si jeune âge, avec toutes les attentes autour de lui à Barcelone, l’un des clubs les plus médiatisés, c’est impressionnant». Les Bleus le savent, il faudra surveiller la pépite barcelonaise comme le lait sur le feu.