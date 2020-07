ASSE : Stéphane Ruffier bientôt réintégré ?

Il y a une dizaine de jours, on apprenait la mise à pied de Stéphane Ruffier du côté de l'ASSE. Mercredi dernier, il a été reçu par François-Xavier Luce, directeur administratif et financier du club du Forez, et Xavier Thuilot, directeur général des services, pour évoquer son avenir au sein de la formation stéphanoise.

Il aurait dû recevoir une lettre de licenciement mais le recommandé n'est pas arrivé. Voilà ce qui peut signifier que le portier ne sera pas mis à la porte, et qu'il s'en sortira avec une retenue sur salaire et une autre sanction disciplinaire comme l'explique l'Equipe. Romeyer et d'autres dirigeants ne seraient pas favorables à un licenciement, notamment parce que le club risque de perdre aux Prud'hommes, et le portier devrait revenir dans le groupe.