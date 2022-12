CdM 2022, Angleterre : des doutes sur Declan Rice et Callum Wilson avant les Bleus

Les Three Lions emmenés par Gareth Southgate, affronteront l'équipe de France, ce samedi (20h) dans le cadre des quarts de finale du Mondial au Qatar. Il reste encore deux jours pour soigner les petites blessures, Declan Rice (23 ans) et Callum Wilson sont concernés. Le média SkySports explique que le milieu de terrain de West Ham et titulaire en sélection, est malade.

La suite après cette publicité

L'autre petit point médical concerne Callum Wilson, l'attaquant de Newcastle United âgé de 30 ans, qui a eu une alerte musculaire après le huitième de finale contre le Sénégal. Il n'a pas encore repris l'entraînement. 22 joueurs se sont entraînés ce mercredi, car pour rappel, Raheem Sterling et Ben White sont rentrés au Royaume-Uni pour raisons personnelles.

Pour ce quart de finale Angleterre - France, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ en freebets et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur un doublé de Mbappé, pour remporter 90€. (cotes soumises à variation)