Nico Gaitán signe à Braga

Après six mois au LOSC où il n'aura finalement disputé que quatre petites rencontres avant de voir la crise sanitaire avoir raison du championnat de France, Nico Gaitán (32 ans) rebondit au Portugal. Le milieu offensif a signé en faveur de Braga.

Chez le récent 3e de Liga NOS, l'Argentin a paraphé un contrat d'une saison, plus une autre en option. L'ancienne idole de Benfica (2010-2016) portera le numéro 10 dans sa nouvelle équipe.

👨‍✈🎙 "Olá, Gverreiros! Fala o @nicogaitan!



Prontos para a nova época?

It's time to buzz the tower! 🔥#FeelTheNeed #TheNeedToWin pic.twitter.com/SqWVbEuq9G