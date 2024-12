Mohamed Salah a tranché pour son avenir, le Real Madrid lance sa révolution

Le double jeu de Mohamed Salah

Ce mercato hivernal sera rythmé par la rumeur Mohamed Salah ! En fin de contrat avec Liverpool, l’Égyptien se retrouve dans le viseur du PSG. Le Parisien décrypte ce dossier et assure qu’il sera toutefois très difficile de le voir rejoindre Paris. Des contacts ont eu lieu dans le passé, mais les récentes rumeurs seraient surtout un moyen pour l’Égyptien de faire pression sur Liverpool pour le prolonger à un bon tarif. Et ça se confirme puisque selon The Athletic, Salah est toujours ouvert à une prolongation de contrat d’une saison supplémentaire chez les Reds. L’intéressé est simplement frustré par le rythme des négociations, et n’est pas convaincu que le club répondra à ses attentes. Mais la priorité du joueur n’a pas changé, il veut rester à Liverpool. Si une offre satisfaisante est faite, il répondra positivement. Il se sent en grande forme et pense que Liverpool est l’environnement idéal pour gagner des titres et remporter le Ballon d’Or, un de ses grands objectifs.

Le Real Madrid veut s’appuyer sur la Fabrica

Cette saison, le Real Madrid fait face à un énorme problème. Ce n’est pas Kylian Mbappé, mais bien les blessures. La défense est un secteur particulièrement touché. Pour y remédier, le Real pense que la solution vient d’en bas. L’idée des Merengues est de faire confiance à ses jeunes joueurs formés au club : Raúl Asencio, Joan Martínez, Diego Aguado et Jacobo Ramón. Une décision qualifiée d’historique par Marca, puisque le Real préfère généralement recruter à l’extérieur. Exceptionnellement, grâce à l’appui de Davide Ancelotti, le club veut développer ces 4 jeunes défenseurs au fort potentiel et ainsi éviter de trop grosses dépenses cet hiver.

Les dossiers chauds du Bayern Munich

Le mercato hivernal approche à grands pas. En coulisse, le Bayern Munich avance sur plusieurs dossiers. Max Eberl, le directeur sportif est notamment ouvert à une prolongation de contrat pour Leroy Sané selon Sky Sport. Cependant, aucune décision ne sera prise avant mars 2025, le temps de discuter salaire. Le joueur lui veut rester fidèle à son club. Même chose pour Kingsley Coman. Le rêve à terme pour le Bayern, c’est de ramener du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. L’Équipe pense que son départ est inéluctable. Le Bayern en a fait sa priorité, mais le club devra faire face à la concurrence du Real Madrid dans ce dossier. Le Bayer attend 120 M€ pour son joyau.