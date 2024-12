Manchester City : Jack Grealish, l’homme aux 117 M€ tombé aux oubliettes

Dire que Jack Grealish est porté disparu serait un poil exagéré. L’Anglais n’est pas régulièrement titulaire, mais il apparaît toujours sur les feuilles de matchs de Pep Guardiola, grand adepte du turnover grâce à son effectif surdimensionné. Il entre au moins quelques minutes la plupart du temps. Une tendance s’observe tout de même. L’international (38 sélections, 4 buts) joue de moins en moins avec Manchester City, alors même que le club était en proie ces dernières semaines à des blessures, dont certaines de joueurs importants, limitant de facto les rotations.

On pense bien sûr à Kevin de Bruyne mais aussi à Rodri, deux titulaires indiscutables des dernières saisons. Même la longue absence d’Oscar Bobb aurait dû permettre à l’enfant de Birmingham de bénéficier de plus de temps de jeu. Mais voilà qu’à après 15 journées de Premier League et bientôt 6 en Ligue des Champions, Grealish ne cumule que 746 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues (14 apparitions au total, pour 2 passes décisives). Il n’a toujours pas marqué et ça, c’est un mal qui dure. Son dernier but sous le maillot des Cityzens remonte au 16 décembre… 2023.

Aucun but en un an

Voilà quasiment un an jour pour jour qu’il n’a pas trouvé le chemin des filets. Il terminait alors une série de 3 réalisations sur ses 3 derniers matchs de championnat. Les seules de sa saison 2023/2024. Bien sûr, il ne faut pas s’arrêter à de telles statistiques, d’autant que l’ancien chouchou d’Aston Villa n’a jamais été un buteur. Mais il traverse sa plus longue traversée du désert depuis le début de sa carrière. Les blessures ne l’ont pas aidé non plus entre un pépin à l’ischio (août 2023), puis un claquage à l’aine (février 2024) qui s’est transformé en un problème plus profond.

Depuis, il n’a pu enchaîner que deux séries de trois matchs consécutifs. Gareth Southgate ne l’a pas convoqué à l’Euro. Les 60 jours cumulés d’absence sont passés par là. Cette saison, l’ailier gauche de 29 ans n’a disputé que trois matchs dans leur intégralité (ou presque). Dernière petite trouvaille de Pep Guardiola, il l’a fait évoluer dans le double pivot du milieu de terrain aux côtés de Gündogan cette semaine contre Nottingham Forest, plutôt avec satisfaction. «Il a très bien joué et nous sommes très heureux pour lui et l’équipe, détaillait alors le coach. J’espère qu’il sera en forme pour les prochains matchs».

Un nouveau rôle pour le relancer ?

Cette idée, le Catalan l’a chipé en partie à Lee Carsley. Le sélectionneur intérimaire de l’Angleterre avait fait évoluer Grealish en numéro 10 en septembre où il avait performé. Il a même marqué contre l’Irlande. Guardiola l’a repris à son compte, en l’alignant dans cette position axiale, un cran plus bas. « Notre football est toujours construit à partir du milieu de terrain. Jack nous a donné ce rythme, il a contrôlé le jeu, a brisé les lignes et a montré sa qualité. Il a les compétences pour jouer au milieu défensif et je suis très heureux pour lui ». Son salut passera peut-être par là.

S’il n’est sans doute pas assez décisif pour un joueur offensif, l’homme au serre-tête se rappelle sans doute qu’il a déjà brillé dans un rôle d’électron libre au milieu de terrain. C’était du temps d’Aston Villa où Dean Smith n’avait pas hésité à la replacer sur certaines rencontres. Performer à Manchester City demande plus d’exigences, surtout lorsqu’on a fait l’objet d’un transfert à 117 M€ à l’été 2021. Déterminant lors du fabuleux triplé de 2023, le natif de Birmingham pourrait être synonyme de redressement de son club dans ce nouveau rôle. C’est en tout cas dans cette position qu’il a permis aux Skyblues de mettre fin à une série de 7 matchs sans victoire.