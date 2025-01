Ligue des Champions : la presse européenne crie déjà au complot contre le PSG !

C’est le grand soir. Si les amateurs de football vont se régaler avec 18 rencontres en même temps pour cette huitième et dernière journée de la première phase de la compétition, beaucoup de joueurs et d’entraîneurs se sont sûrement réveillés la boule au ventre ce matin, conscients qu’ils jouent gros. C’est le cas de clubs comme Manchester City, actuellement hors des positions de playoffs, et du PSG, forcément, vingt-deuxième.

L’avantage pour les Parisiens, c’est qu’un match nul contre Stuttgart leur suffit pour disputer ces barrages. Et forcément, à travers l’Europe, certains craignent un arrangement entre les Franciliens et le club allemand, pour qui un nul ferait aussi l’affaire. « Je ne vais pas spéculer mais on va essayer de gagner ce match, améliorer le nombre de points et donc notre classement », expliquait pourtant Luis Enrique, qui assurait hier en conférence de presse que son équipe irait chercher la victoire en terres allemandes ce soir.

Un nul qui arrange tout le monde

Mais nos voisins ne semblent pas croire Lucho et le terme italien pour évoquer un accord à l’amiable est évoqué. « Biscotto en vue. Le match nul fait les affaires de Stuttgart et des Parisiens et il y a donc un risque d’accord », indique par exemple le quotidien AS en Espagne, où les aventures de Luis Enrique mais aussi de Pep Guardiola, à qui un nul ferait logiquement plaisir, sont très suivies. « Un biscotto entre le PSG et Stuttgart menace la dernière journée de Ligue des Champions », indique de son côté la Cadena SER. « Un « petit arrangement » lors de la dernière journée de Ligue des champions ? Voici comment le PSG pourrait s’assurer la qualification… sans forcer », titrait de son côté le média belge Le Soir il y a quelques jours.

« Benfica et le Sporting seront attentifs à ce match. Un éventuel « arrangement » entre les Allemands et les Français peut rendre plus difficile le passage des équipes portugaises, en cas de défaite dans leurs matchs respectifs », indique Record au Portugal. En Allemagne, la possibilité de voir les deux équipes se contenter du nul a aussi été évoquée, et Sebastian Hoeneß, coach de l’écurie de Bundesliga, a dû s’exprimer pour démentir : « je ne sais pas comment cela fonctionnerait. Paris jouera pour gagner. Nous allons le jouer de la même manière ». Fabian Wohlgemuth, directeur sportif du club, a aussi dû intervenir : « viser un match nul n’est pas notre style ». Aux deux équipes de faire mentir tout le monde…