OM : AVB encense Pape Gueye et Balerdi

Fraîchement arrivés du côté de la Canebière et de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye et Leonardo Balerdi semblent avoir été bien intégrés par le vestiaire olympien et Villas-Boas. Le technicien marseillais n’a d’ailleurs pas manqué de mentionner en conférence de presse ce matin que ses deux recrues étaient souhaitées depuis un certain temps. Si le second cité n’est que prêté par Dortmund, son entraîneur espère qu’il pourra le convaincre de s’inscrire dans la durée à l'Orange Vélodrome. «Il y a des choses différentes. Dans le cas de Leonardo Balerdi, il a toutes les qualités. Il est puissant, va vite et il est bon techniquement. Je le connais depuis Boca Juniors. Il était dans notre liste l'an dernier, mais on n'a pas été capable de le faire signer financièrement. Mais cette année, on a été en mesure de le faire. C'est un bon coup du mercato pour nous. J'espère qu'à la fin de la saison, on pourra lever son option d'achat. C'est une bonne pépite argentine. » Un discours élogieux qui devrait plaisir à l’intéressé.

Quant à sa jeune recrue venue du Havre, l’entraîneur marseillais s'est montré élogieux envers son milieu récupérateur, tout en mentionnant que la concurrence avec Boubacar Kamara devrait rester saine. «C'est vrai qu'il est bien intégré. C'est une personne très intéressée par le développement du jeu, il pose beaucoup de questions. Il est bien intégré, c'est une très bonne personne. On a eu des conversations avant qu'il signe ici. À ce poste, il est dans une concurrence importante avec Boubacar Kamara qui évoluera au milieu cette saison. Mais on en a parlé, la compétition fait partie du football. Il peut aussi jouer plus en avant, on a aussi testé ça. Je suis content de son évolution technique et physique.» Rendez-vous le vendredi 21 août prochain pour les débuts de ces deux recrues estivales.