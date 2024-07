Jeux Olympiques 2024 : la France presque qualifiée sans convaincre face à la Guinée

Après la première victoire (3-0) face aux Etats-Unis, la France devait rassurer et convaincre. Car malgré la large victoire du premier match, la sélection emmenée par Thierry Henry avait montré certaines failles aussi bien dans le secteur offensif que défensif. Et ce test face à la Guinée était l’occasion parfaite de faire des réglages avant les choses sérieuses. Pour l’occasion, Thierry Henry décidait de miser sur un trio offensif Lacazette, Mateta, Olise avant au milieu de terrain Chotard, Koné et Akliouche. De quoi normalement offrir du beau spectacle même si les chaînes qui transmettaient la rencontre en France ont décidé de diffuser le match après une dizaine de minutes.

Mais dans cette rencontre, l’équipe de France a montré un visage qui a de quoi donner du grain à moudre aux sceptiques. Face à une équipe guinéenne en place, les Bleuts ne sont pas vraiment montrés dangereux, au contraire. C’est même la Guinée qui montrait le meilleur visage avec un Naby Keita très inspiré au milieu de terrain. Et dans le dernier quart d’heure du match, la France passait tout proche de la sanction. Le but de Naby Keita était finalement annulé après une interminable vérification du VAR. Premier avertissement pour les Bleuets. Le second arrivait dans les 9 minutes du temps additionnel de la première période.

Sildillia délivre les siens

Sur un coup franc bien frappé, le Havrais Abdoulaye Conté plaçait une tête puissante qui laissait Guillaume Restes sur place. Mais l’intervention du VAR annulait encore le but et permettait à la France de rentrer au vestiaire avec un 0-0 chanceux. Dans le second acte, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette revenaient avec un meilleur visage et une meilleure solidité défensive. Michael Olise se montrait un peu plus et les latéraux essayaient d’apporter le surnombre sur les ailes. Mais sans pour autant vraiment perturber une défense guinéenne en place.

Lacazette se procurait la première grosse occasion française en voyant sa frappe toucher le poteau du gardien rémois Soumaila Sylla. Et après plusieurs minutes de mieux, c’est le latéral Kiliann Sildillia qui ouvrait le score. Le joueur, pisté par l’OM, plaçait une belle tête imparable (1-0, 75e). Un but suffisant pour obtenir les trois points dans cette rencontre et pour valider son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Lors du troisième match, la France affrontera la Nouvelle-Zélande et l’enjeu sera donc de finir à la première place du classement. Pour rappel, les Bleus affronteront, en cas d’une première place, le deuxième du groupe composé du Maroc, l’Argentine, l’Irak et l’Ukraine.