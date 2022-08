Mario Balotelli signe au FC Sion

Mario Balotelli au FC Sion, c'est officiel. L'attaquant de 32 ans signe dans le club suisse jusqu'en 2024. L'international italien continue son tour d'Europe en signant dans un onzième club depuis le début de sa carrière. Le natif de Palerme a débuté sa carrière après avoir été formé à l'AC Lumezzane et à l'Inter Milan (2006-2007). « Super Mario » a ensuite joue trois saisons avec les Nerazzurri (2007/2010), il rejoint Manchester City sous les ordres de Roberto Mancini, avant de rejoindre l'ennemi juré de son club formateur, l'AC Milan.

En 2015, il est retourné en Angleterre, à Liverpool, qui l'a prêté dans la foulée en prêt en Lombardie. Après la Premier League, il a découvert la France et la Ligue 1 en jouant pour deux clubs, l'OGC Nice de 2016 à 2019, puis à l'Olympique de Marseille six mois lors de la saison 2018/2019. Ensuite, une pige à Brescia en 2019/2020 et six mois à Monza en 2020/2021. La saison dernière, il a rejoint la Süper Lig avec l'Adana Demirspor. Au total, il compte 453 matchs pour 193 buts et 44 passes décisives depuis le début de sa carrière.