CAN 2023 : les premières affiches des 1/8es de finale sont connues

La Coupe d’Afrique des Nations continue de rendre son verdict pour les heureux élus de la phase de poules. Et avec les résultats de ce soir, on connaît désormais les premières affiches des huitièmes de finale. Qualifié in extremis après un match fou face à la Gambie, le Cameroun affrontera le Nigeria le 27 janvier.

Il y aura également un choc des Guinée le lendemain. Enfin, le troisième huitième de finale connu opposera la surprenante équipe du Cap-Vert à la Mauritanie. Cette dernière s’est offert le précieux sésame après sa victoire retentissante face à l’Algérie. À noter qu’il reste encore six places à attribuer.