PSG : DJ Snake et Omar Sy en transe sur le but de Fabian Ruiz

Occasion oblige, il y avait un casting XXL dans la corbeille du Parc des Princes ce mercredi soir. À l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, DJ Snake, Dadju, Samuel Eto’o, Edwin Van der Sar, Pierre Gasly, Gims, Omar Sy, Jamel Debbouze, Malik Bentalha, Tony Parker, Didier Deschamps ou encore Romane Dicko, pour ne citer qu’eux, ont répondu à l’appel.

La suite après cette publicité

Deux d’entre eux affichaient d’ailleurs un très large sourire sur l’ouverture du score de Fabian Ruiz : DJ Snake et Omar Sy. Fan inconditionnel du PSG, le premier a pris le second, fan de l’OM, dans ses bras pour célébrer le but. Le tout, sous le regard amusé de Tony Parker.