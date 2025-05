PSG-Arsenal : Ousmane Dembélé absent de l’échauffement

La demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal doit démarrer dans moins d’une demi-heure maintenant et on sait déjà que le club francilien évoluera sans Ousmane Dembélé dans son onze de départ.

Le meilleur buteur parisien de la saison est encore un peu juste après sa blessure à la cuisse lors de l’aller. Il n’est pas non plus présent à l’échauffement des remplaçants mais sera bien sur le banc au coup d’envoi.