Naples : Victor Osimhen sort du silence après la polémique

L’affaire continue de faire beaucoup de bruits en Italie et plus particulièrement du côté de Naples. Si Victor Osimhen a été l’un des grands artisans des deux belles victoires acquises par les Partenopei contre l’Udinese et Lecce, l’attaquant nigérian est toujours au coeur d’une polémique. Cette dernière ayant commencé à l’issue du match nul contre Bologne, rencontre durant laquelle l’ancien joueur du LOSC a raté un penalty avant de sortir furieux contre son entraîneur, Rudi Garcia, au moment de son remplacement. Après plusieurs jours chaotiques dans la cité napolitaine, le joueur de 24 a d’ailleurs décidé de retirer presque la totalité de ses publications sous les couleurs des Partenopei sur Instagram. Mais ce dimanche, le natif de Lagos a décidé de sortir du silence pour mettre les choses au clair.

«Venir dans la ville de Naples en 2020 a été une décision merveilleuse pour moi. Les habitants de Naples m’ont montré tant d’amour et de gentillesse, et je ne permettrai à personne de se mettre entre nous. La passion du peuple napolitain alimente mon feu pour toujours jouer avec mon cœur et mon âme, et l’amour pour l’insigne est inébranlable car je le porte avec fierté» a tout d’abord confié Victor Osimhen avant de revenir sur les accusations portées à son encontre : «les accusations contre les habitants de Naples sont fausses. J’ai beaucoup d’amis qui sont napolitains et qui font partie de ma famille et de ma vie quotidienne. J’apprécie les Nigérians et tous ceux qui ont fait entendre leur voix pour me soutenir et me tendre la main. Je leur en serai toujours reconnaissant. Soutenons l’unité, le respect et la compréhension. Forza Napoli Sempre !» Le message est passé !