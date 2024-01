CAN, Ghana : Iñaki Williams reste indisponible pour le moment

L’Athletic Bilbao a annoncé ce lundi après-midi qu’Iñaki Williams allait retarder son arrivée avec l’équipe nationale du Ghana, avec laquelle il compte disputer la Coupe d’Afrique des Nations, en raison d’une petite maladie. La Fédération ghanéenne est consciente de l’état physique de l’attaquant, qui a dû se rendre dans le pays le 1er janvier pour entamer mardi à Kumasi la phase de préparation au tournoi qui se jouera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. L’aîné des frères Williams, qui a été choisi comme l’une des images promotionnelles de la liste du Ghana, présente «un état général qui nécessite du repos».

La suite après cette publicité

Il a reçu un traitement médical et sera évalué demain en prévision pour rejoindre le camp du Ghana dès que possible. L’entraîneur Chris Hughton a appris l nouvelle quelques minutes avant de présenter la liste des joueurs pour la Coupe d’Afrique lors d’une conférence de presse qui a eu lieu lundi midi dans un hôtel d’Accra. L’Athletic et la Fédération ghanéenne sont en contact depuis un certain temps car le club avait tenté de convaincre le Ghana de libérer Iñaki Williams dès les premiers jours du camp d’entraînement afin qu’il puisse jouer en championnat contre le Séville FC.