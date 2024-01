CAN 2023 : la liste du Ghana sans Partey mais avec Nuamah et Kudus

Ce lundi, le Ghana a enfin dévoilé sa liste pour la CAN 2023 qui débutera le 13 janvier prochain. Auteurs d’une Coupe du monde intéressante au Qatar, les Black Stars seront de farouches adversaires et pourraient être l’une des belles surprises à la victoire finale en Côte d’Ivoire. Pourtant, Chris Hughton a dévoilé sa liste de 27 joueurs avec un grand absent : Thomas Partey.

Le milieu de terrain de 30 ans était pourtant revenu à l’entraînement avec Arsenal ces derniers jours suite à une blessure à la cuisse qu’il traîne toujours. Néanmoins, le Ghana pourra compter sur Mohammed Kudus, en feu depuis plusieurs semaines avec West Ham, et plusieurs pensionnaires de Ligue 1 et de Ligue 2 (Alidu Seidu, Ernest Nuamah, Gideon Mensah, Elisha Owusu, Mohammed Salisu, André Ayew, Nicholas Opoku, Salis Abdul Samed). À noter la présence d’Iñaki Williams, Jordan Ayew et Alexander Djiku.