EdF : Paul Pogba reconnaît le manque d'envie de l'équipe

Dans un entretien accordé à RTL et M6, le milieu de terrain Paul Pogba a reconnu un manque de motivation de l'Équipe de France ces dernières semaines, expliquant ainsi les résultats décevants de cet été : cinq matchs nuls consécutifs toutes compétitions confondues, dont une élimination à la séance de tirs au but en huitièmes de finale de l'Euro 2020 contre la Suisse.

«On doit faire beaucoup mieux, il faut être plus agressif, mouiller le maillot, montrer plus d'envie. Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné un match avec l'Équipe de France, ça me manque, ça nous manque tous. C'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui devons faire plus, qui devons transformer nos occasions. La flamme a juste baissé, elle n'est pas encore éteinte», a-t-il affirmé après le match nul concédé en Ukraine (1-1). L'occasion pour l'EdF de raviver cette flamme au Groupama Stadium, ce sera face à la Finlande pour la dernière rencontre de la trêve de septembre.