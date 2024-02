Corée du Sud : les excuses sincères de Kang-in Lee

Ce fut un mini scandale les jours suivants la Coupe d’Asie des Nations. En effet, cela avait bien chauffé entre les deux stars de la sélection sud-coréenne, comme l’a admis la fédération. Des jeunes joueurs, dont Kang-In Lee, rabroués par Heung-Min Son ont proféré des insultes et entraîné une bagarre. Tout avait dérapé à la veille de la demi-finale face à la Jordanie. Le joueur du PSG a tenu à s’excuser dans un long message : «J’ai fait quelque chose que je n’aurais jamais dû faire à la salle à manger ce jour là. Quand vous y repensez, c’était juste une action que je n’aurais jamais dû faire. Je suis profondément en colère à propos de ce genre de choses. Respect et dévouement à l’équipe c’est la chose la plus importante mais j’ai manqué à ma mission. Je me suis excusé auprès des autres membres de l’équipe représentative et aux coéquipiers. Je les ai tous contactés chacun d’entre eux», a déclaré l’ancien joueur de Mallorca sur Instagram.

Pour rappel, tout aurait démarré par une réflexion de Son à Kang-In Lee, coupable d’avoir quitté la table pour aller jouer au ping-pong. La réponse, injurieuse selon les dires, de Lee n’a pas plu. Des insultes ont fusé et le Parisien aurait même tenté d’adresser un coup de poing à son partenaire. Esquive de Son, qui s’est malgré tout luxé un doigt en tentant de se dégager d’un autre joueur qui le retenait. Un fait divers relayé par les presses qui ont déçu les supporters coréens : «Malgré les attentes et les soutiens, je m’excuse une fois de plus d’avoir déçu les fans de football d’être une image et un personnage exemplaires que je devrais avoir en tant que joueur national coréen. Je sais que j’ai déçu surtout avec tout l’amour que vous m’avez donné. Désormais, je serai un Lee Kang-in qui travaille plus dur et qui se consacre au développement personnel en tant que joueur de football et en tant que personne», a conclu Lee dans son communiqué.