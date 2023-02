OL : Dejan Lovren demande une mentalité de gagnant au groupe !

La suite après cette publicité

Interrogé sur son retour à l’Olympique Lyonnais à l’occasion de la conférence de presse de présentation des nouvelles recrues, Dejan Lovren (33 ans), arrivé le 2 janvier dernier, s’est exprimé sur les difficultés actuelles de la formation rhodanienne. Pour rappel, l’OL pointe actuellement à la dixième place de Ligue 1 avant de retrouver l’ESTAC lors de la 22e journée.

«On a beaucoup de travail à faire, je suis confiant sur le fait qu’on puisse faire mieux, j’ai beaucoup confiance en la hiérarchie, aux joueurs, ça prend du temps, c’est normal quand on change les choses. On a pas encaissé trop de buts, c’est une bonne chose, il faut marquer maintenant. J’ai confiance avec l’arrivée d’Amin Sarr mais aussi la présence d’Alexandre Lacazette, on est sous pression mais comme l’a dit le président l’objectif c’est l’Europe et on peut encore le faire même si ça va être dur. Il nous faut une mentalité de gagnant, il y a beaucoup de jeunes joueurs et je vais essayer d’apporter mon expérience». Le message est passé.

