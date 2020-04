Ligue des Champions : l'UEFA étudie un nouveau système de qualification !

Un peu partout en Europe, les dirigeants des ligues et des clubs travaillent de façon intense pour que leur championnat respectif puisse reprendre. Tout dépendra évidemment de l'évolution de cette pandémie, et les prédictions les plus optimistes estiment qu'un retour sera possible dès la moitié ou la fin du mois de juin dans les principaux championnats du Vieux Continent. Le tout à huis clos, a priori. Mais si la compétition ne pouvait pas reprendre, énormément de questions se posent : comment décerner le titre ? Qui descendrait ? La possibilité d'annuler la saison est envisageable, il n'y aurait donc ainsi pas de champion, ni de relégués. En revanche, il faudrait toujours décider des qualifiés pour l'Europe.

Là aussi, de nombreuses hypothèses existent. En Espagne par exemple, la Fédération a fait savoir qu'elle envisageait de prendre en compte le classement actuel, d'avant interruption. Une décision polémique et très contestée par des clubs comme l'Atlético de Madrid, sixième, qui devrait donc se contenter de l'Europa League. Mais voilà que la presse italienne dévoile une nouvelle option qui serait étudiée par l'UEFA. La Repubblica affirme ainsi que l'institution qui régit le football européen pourrait tout simplement prendre en compte le classement UEFA des clubs de chaque pays, basé sur les prestations européennes des clubs sur les cinq dernières saisons, pour décider de qui serait qualifié pour la Ligue des Champions.

Un coup dur pour l'OM ?

En France, une telle décision serait donc clairement défavorable à l'OM et au Stade Rennais, pourtant deuxièmes et troisièmes de la Ligue 1, et avantagerait au contraire l'Olympique Lyonnais ou l'AS Monaco, qui ne seraient pas qualifiés en prenant le classement actuel. En Italie, l'Atalanta et l'Inter seraient également lésés, en faveur de Naples et de la Roma, loin au classement mais plus performants en Europe ces dernières saisons. Le quotidien AS donne également des informations à ce sujet, et explique que certaines ligues souhaitent attribuer elles-mêmes les places européennes, ce qui serait le cas en Espagne, alors que d'autres veulent que ce soit l'UEFA qui tranche.

Cette décision de prendre en compte le classement UEFA des clubs émane donc également des championnats européens, qui ne veulent probablement pas se mettre à dos leurs clubs en devant trancher dans le vif, et préfèrent laisser la responsabilité à l'institution européenne. Toujours selon le journal, cette dernière souhaite tout de même uniformiser la décision et que le même critère soit utilisé partout en Europe. Une décision commune devra donc être prise en cas de non-reprise des championnats, un scénario qui reste pour l'instant peu probable selon l'UEFA. On devrait en savoir plus jeudi après la nouvelle réunion du Comité Exécutif...