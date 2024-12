Jude Bellingham s’active en coulisses pour ramener une recrue au Real Madrid

Cette saison, rien n’est épargné au Real Madrid. Le club espagnol doit gérer l’intégration compliquée de Kylian Mbappé et a dû faire face en même temps à une cascade de blessures. Un constat qui a obligé Carlo Ancelotti à bricoler et à faire appel à plusieurs joueurs de la Castilla. Mais pour l’Italien, ce n’est pas suffisant. Il faut impérativement que la Casa Blanca se renforce et si possible, dès cet hiver. L’un des renforts les plus attendus par Carletto est d’ailleurs le remplaçant de Dani Carvajal.

Le capitaine du Real Madrid est blessé au genou et indisponible jusqu’à la fin de la saison. Pour le moment, c’est Lucas Vazquez qui assure l’intérim et c’est Federico Valverde qui vient jouer les dépanneurs quand Vazquez n’est pas là. Le rêve des Merengues serait donc d’attirer dans leurs filets Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit de 26 ans représente l’avenir du poste pour les Madrilènes et l’Anglais possède l’avantage d’être libre de tout contrat en juin prochain.

Mission : convaincre TAA

Un scénario idéal pour Madrid qui ne ferme pas non plus la porte à une arrivée en janvier, sachant que l’indemnité réclamée par les Reds ne pourra pas être très élevée. De plus, les Merengues savent que le club de la Mersey fait face à un dilemme puisqu’il doit aussi gérer les prolongations de deux autres stars également libres en juin : Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Deux dossiers qui pourraient coûter cher. Pas sûr donc qu’il y ait de la place pour trois prolongations. De plus, le nom de Jérémie Frimpong (Bayer Leverkusen) est régulièrement cité pour remplacer Alexander-Arnold.

Une chose est sûre : le Real Madrid travaille activement pour persuader TAA de venir en Espagne. Relevo révèle d’ailleurs que Jude Bellingham travaille en coulisses pour convaincre son compatriote et coéquipier chez les Three Lions. Le numéro 5 merengue ferait le forcing sur les conversations WhatsApp et mise sur son excellente relation avec TAA pour apporter son aide au Real Madrid. Cette tactique n’est pas nouvelle chez les Merengues puisque Vinicius Junior avait également joué les entremetteurs avec Kylian Mbappé et Alphonso Davies.