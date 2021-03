LdC, féminine : le PSG attend un signe de l’UEFA

Alors que l’équipe féminine du Paris Saint-Germain devait affronter ce mercredi le Sparta Prague à l’occasion du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le match ne pourra finalement pas se dérouler comme prévu puisque certaines joueuses du club de la capitale ont été testées positives à la Covid-19 et que le club a décidé de ne pas se rendre en République tchèque, en accord avec les dirigeants du Spart Prague.

Aujourd’hui, le PSG communique à ce sujet en expliquant être en attente d’une réponse de l’UEFA alors que l’Instance de Contrôle Ethique et Disciplinaire de l’organisme est en train d’analyser la situation pour savoir si oui ou non le match devra se disputer.

Le communiqué du Paris Saint-Saint-Germain :

«"Compte-tenu de la mise en quarantaine obligatoire de l'équipe du Paris Saint-Germain par l'autorité sanitaire compétente en France, la rencontre des 8e de finale de l'UEFA Champions League entre le Sparta Prague et le Paris Saint-Germain, initialement prévue ce mercredi 17 mars 2021 à Chomutov, ne peut se tenir. Le dossier est soumis à l’Instance de Contrôle Ethique et Disciplinaire de l'UEFA, qui prendra une décision prochainement." Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision de l’UEFA et reste dans l’attente d’un prochain retour concernant l’instance de contrôle éthique et disciplinaire.»