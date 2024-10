OM-PSG : le dispositif de DAZN pour le Classique

DAZN met les moyens pour le Classique. Avec une prise d’antenne une heure avant le début des hostilités vers 19h45 pour un avant match inédit, la plateforme a prévu un casting XXL. Au bord de la pelouse en direct du stade Vélodrome seront présents : Smaïl Bouabdellah, Séverine Parlakou, Walid Acherchour et les consultants Patrick Vieira et Benoît Cheyrou.

Julien Brun, Patrick Vieira et Walid Acherchour seront eux au micro de ce Classique. Paul de Saint-Sernin, désormais habitué des lieux, sera lui accompagné de deux autres humoristes : David Ariza (pro-OM) et Youness Depardieu (pro-PSG). Souhaitant allier expertise sportive et divertissement, DAZN n’a donc pas lésiné sur les moyens pour ce choc au sommet.

