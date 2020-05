PL : les clubs pourraient bloquer le rachat de Newcastle

Newcastle est en passe de se faire racheter par PCP Capital Partners contre un chèque de 340 M€. Un rachat qui impliquera également Saudi Public Investment FUND, un fonds d'investissement saoudien contrôlé par le prince Mohammed bin Salman. Ce changement de propriétaire se heurte cependant à beaucoup de monde en Angleterre. Et après les menaces de beIN Sports, c'est un groupement de plusieurs clubs de Premier League qui pourrait bloquer le rachat du club du nord-est de l'Angleterre.

Selon The Sun, pas moins de dix formations de l'élite du football anglais pourraient se réunir et demander au conseil d'administration de la Premier League de ne pas autoriser le rachat, en raison de la retransmission des matches par un fournisseur de satellites saoudien sur la chaîne pirate beoutQ. Les avocats de la Premier League ont en leur possession de nouveaux documents pour tenter d'y voir plus clair dans cette affaire. Si un lien est avéré entre ces retransmissions illégales et le gouvernement saoudien, Mike Ashley devra vraisemblablement trouver un autre acheteur. Affaire à suivre.