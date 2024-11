Real Madrid : Arda Güler met Carlo Ancelotti dans l’embarras

C’était la surprise du chef hier soir, dans les heures qui ont précédé le derby entre Leganés et le Real Madrid. Si le positionnement de Kylian Mbappé sur le flanc gauche de l’attaque a sans surprise enflammé les émissions de débrief et de débat avant et après le duel, la présence d’Arda Güler a aussi créé une petite onde de choc. Il faut dire que c’était sa première titularisation depuis le 14 septembre et ce match contre la Real Sociedad…

Depuis, et même si les fans merengues ont réclamé plus de temps de jeu pour le petit prodige turc, Carlo Ancelotti l’a très peu fait jouer, le condamnant à avoir un rôle assez anecdotique dans l’équipe. Depuis le début du mois d’octobre, il n’avait joué que 50 minutes sous la tunique merengue, profitant uniquement des trêves internationales avec la Turquie pour pouvoir profiter du rectangle vert. Une situation difficile et difficilement compréhensible ; encore plus quand on voit ce qu’il est capable d’apporter aux Merengues…

Une masterclass

Contre Leganés, l’ancien du Fener a pu montrer toute l’étendue de son talent. Inspiré et entreprenant avec le ballon, on l’a vu éliminer des adversaires avec de superbes gestes techniques, et les chiffres confirment sa belle prestation. A l’aise sur le côté droit, il a créé du danger en permanence, étant le joueur qui a le plus tiré en direction des cages du portier rival (5 fois), a été celui qui a tenté le plus de centres (4), le deuxième meilleur dribbleur derrière Vinicius (4) et a réussi 23 passes dans le dernier tiers du terrain.

Clairement, il a démontré avoir le niveau pour avoir un rôle important dans ce Real Madrid. De quoi mettre Carlo Ancelotti en difficulté, puisque les places de titulaire sont chères, tant dans l’entrejeu qu’aux postes plus avancés. Le trio Vinicius-Mbappé-Rodrygo (blessé) est difficile à déloger, mais le repositionnement temporaire de Fede Valverde sur le côté droit de la défense libère une place au milieu. Reste à voir si, face à Liverpool dans un match ô combien important, le Turc aura une nouvelle opportunité de briller. Quoi qu’il en soit, ce sera de plus en plus difficile pour Carlo Ancelotti de justifier le peu de temps de jeu qu’il offre à Güler si ce dernier continue sur cette lancée…

