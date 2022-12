LdC (F) : le PSG s’incline lourdement face à Chelsea, le Real termine par une victoire

Pour son dernier match de poule de la Ligue des champions, l’équipe féminine du Paris Saint-Germain se déplaçait à Chelsea, ce jeudi. Déjà qualifié, le club de la capitale pouvait, malgré tout, ravir la première place du groupe A aux Londoniennes en cas de victoire par plus d’un but d’écart. Une rencontre qui tournait pourtant à l’avantage des Blues… Peu avant la pause, Samantha Kerr ouvrait, en effet, le score (1-0, 42e) et confirmait ainsi la supériorité des Londoniennes dans ce groupe.

Une nouvelle fois décisive au retour des vestiaires, Samantha Kerr trouvait Lauren James qui réalisait le break pour Chelsea (2-0, 55e). Supérieures, les locales corsaient l’addition quelques instants plus tard lorsque Lauren James, trouvée par Francesca Kirby, s’offrait un doublé (3-0, 62e). Avec cette défaite, le PSG termine deuxième de sa poule. Dans le même temps, le Real Madrid s’est facilement défait (5-1) du club albanais, Vllaznia W, notamment grâce au doublé de Teresa Abelleira.

