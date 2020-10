Bayer Leverkusen-OGC Nice : les compos probables

La suite après cette publicité

Après la C1, c'est maintenant au tour de l'Europa League de se dévoiler, pour la première fois de la saison. Le Bayer Lerkusen accueille ce jeudi soir l'OGC Nice, à 19 heures (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), pour ce match du groupe C. Le club allemand devrait évoluer en 4-3-3, avec Hradecky dans les cages. Maxwell pourrait bien être aligné dans le couloir gauche de la défense, avec Lars Bender de l'autre côté. Au milieu de terrain, on devrait retrouver notamment Palacios.

Enfin, Bellarabi devrait prendre le flan droit de l'attaque, tandis que Diaby sera certainement sur le côté gauche. Les Aiglons devraient jouer plutôt en 3-4-3, avec Benitez dans les buts comme toujours. Dante et Nsoki devraient faire partie de cette défense à trois. Au milieu, la doublette Lees-Melou et Schneiderlin devrait se charger de la récupération. Et puis c'est Dolberg qui devrait être aligné en pointe, avec Gouiri et Lopes à ses côtés.