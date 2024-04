Atlético - Dortmund : les compositions sont là

Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions 2024 se poursuivent ce soir avec le duel entre l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund. A domicile, les Colchoneros s’organisent dans un 3-5-2 avec Jan Oblak qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve José Maria Giménez, Axel Witsel et César Azpilicueta en défense tandis que Nahuel Molina et Samuel Lino officient comme pistons. Rodrigo De Paul, Koke et Marcos Llorente se retrouvent dans l’entrejeu. Antoine Griezmann est associé à Alvaro Morata en attaque.

De leur côté, les Allemands s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck et Ian Maatsen. Emre Can est placé comme sentinelle avec Marcel Sabitzer à ses côtés. Devant, on retrouve Niclas Füllkrug qui est soutenu par Jadon Sancho, Félix Nmecha et Karim Adeyemi.

Les compositions

Atlético de Madrid : Oblak - Azpilicueta, Giménez, Witsel - Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino - Morata, Griezmann

Borussia Dortmund : Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer, Can - Sancho, Nmecha, Adeyemi - Füllkrug