Mercato AC Milan : Paulo Fonseca met déjà un coup de pression à Zlatan Ibrahimović

Après avoir refusé de continuer l’aventure à Lille et malgré plusieurs sollicitations de l’Olympique de Marseille, Paulo Fonseca a choisi l’AC Milan. Le technicien portugais a été intronisé à la tête des Rossoneri ce lundi par Zlatan Ibrahimović et a d’ores et déjà été clair sur son style de jeu : «Je pense que Milan doit avoir un football offensif et pour gagner, nous devons être une équipe dominante. Je veux construire une équipe offensive et réactive, qui ne laisse pas les autres équipes réfléchir. Nous voulons gagner, mais avec la qualité».

Mais pour cela, Paulo Fonseca a besoin d’un nouvel attaquant, notamment après le départ d’Olivier Giroud et le mauvais rendement de Luka Jović. L’arrivée d’un nouveau nom est une priorité pour l’ex-Lillois : «Nous savons que nous avons besoin d’un attaquant, nous travaillons avec le club pour amener à Milan le joueur avec les bonnes caractéristiques. Si nous voulons jouer dans les 30 derniers mètres, nous devons avoir un joueur fort», a-t-il assuré. Avant qu’Ibrahimović ne lui réponde pour enterrer la piste Joshua Zirkzee : «Zirkzee, ça ne se fera pas, c’est le passé. Nous avons en tête un joueur que nous voulons. Nous avons un objectif clair sur le marché».

Fonseca veut garder Leão et Hernandez à tout prix

«Nous voulons construire une équipe plus agressive, qui défend plus loin de son but. Nous avons de bons défenseurs, je ne pense pas que ce soit un problème d’individualité. La priorité, pour l’instant, c’est l’attaquant», a ajouté Fonseca. Autre sujet important du mercato, l’avenir de Rafael Leão, lui qui a été lié avec le Paris Saint-Germain, mais que Fonseca souhaite conserver : «C’est un joueur important et décisif. J’attends un joueur motivé, prêt à jouer pour l’équipe. Il est jeune, il a la chance d’apprendre chaque jour et je veux travailler pour lui apprendre de nouvelles choses».

Même chose pour Théo Hernandez, que Fonseca et Ibrahimović veulent voir rester. «Theo Hernandez est un joueur de l’AC Milan. Nous avons la chance d’avoir trois joueurs en demi-finale du Championnat d’Europe. Il est très heureux ici, et avec le nouvel entraîneur, il aura plus d’espace pour jouer comme il l’entend», a promis Zlatan à son nouvel entraîneur. Paulo Fonseca est maintenant prêt à travailler, mais attend surtout la venue de son «joueur fort d’attaque».