AC Milan : Zlatan Ibrahimovic fixe les premiers objectifs à Paulo Fonseca

C’est désormais officiel : après deux saisons convaincantes sur le banc de Lille, Paulo Fonseca va faire son grand retour en Italie. Figurant pendant un temps sur les tablettes de l’OM, le technicien portugais a bel et bien été intronisé à la tête de l’AC Milan, une semaine après avoir acté son départ du LOSC. Une nouvelle attendue depuis plusieurs jours qui a été officialisée par Zlatan Ibrahimovic à l’occasion d’une conférence de presse extraordinaire qui s’est tenue à Milanello, le centre d’entraînement des Rossoneri, ce jeudi. Devenu dirigeant, plus précisément conseiller principal du propriétaire du club lombard, Gerry Cardinale, après avoir mis un terme à une riche carrière de footballeur, l’ex-attaquant suédois s’est longuement expliqué pour justifier le choix de confier les rênes de l’écurie transalpine au Portugais.

«Nous avons étudié plusieurs profils. Nous avions une liste de critères et nous avons décidé de partir avec Paulo Fonseca par rapport à son identité de jeu et également parce que celui-ci correspondait aux joueurs que nous avions à notre disposition. Nous voulons que l’AC Milan déploie ce football, un football offensif qui cherche à dominer son adversaire. J’ai un immense respect pour tout ce qu’a fait Stefano Pioli ici, mais nous avions besoin de quelque chose de nouveau, de frais pour les joueurs», a d’abord expliqué le Suédois avant de dresser les contours des négociations avec l’ex-manager des Dogues : «Nous avons d’abord étudié le profil de l’entraîneur également du point de vue du jeu. Lorsque nous avons parlé en face à face avec Fonseca. Il nous a convaincus car il est très ambitieux et a une grande envie de travailler. Milan a un entraîneur, pas un manager. Nous n’avons pas discuté avec Conte parce que, avec tout le respect que je vous dois, ce n’était pas ce que nous recherchions pour les critères que nous avons adoptés.»

De gros défis attendent Paulo Fonseca !

Erigé en priorité absolue par l’AC Milan en dépit de la réticence de nombreux tifosi, Paulo Fonseca a su se démarquer de ses principaux concurrents par sa capacité à développer le potentiel des jeunes talents ainsi que pour sa philosophie de jeu offensif. Successeur de Stefano Pioli, récemment remercié par la direction de Lombarde, Paulo Fonseca s’est donc engagé pour les trois prochaines saisons avec l’AC Milan. Malgré une riche expérience après des piges remarquées au Shakhtar Donetsk - club avec lequel il a gagné trois titres de champion et trois Coupes d’Ukraine - et dernièrement à Lille - équipe qu’il a hissé jusqu’en quart de finale de Ligue Europa Conférence - de nombreux défis attendent le natif de Nampula de l’autre côté des Alpes. Aux commandes des Rossoneri, Fonseca devra rapidement imposer sa patte afin que la formation milanaise consolide son rang dans le championnat italien tout en étant capable de briller sur la scène continentale après avoir fait chou blanc cette saison (reversé en Ligue Europa après avoir terminé à la troisième place de son groupe en Ligue des Champions puis éliminé en quart de finale par l’AS Rome).

«Lorsque nous avons décidé de quitter Pioli, nous avons immédiatement pensé à la nouvelle saison. Chaque jour, nous parlons à Paulo, nous partageons des réflexions et des stratégies. L’envie est d’améliorer l’équipe, ce qui est l’une de ses forces. Nous avons également un projet pour les moins de 23 ans, ce sera très important pour nous. Nous voulons le lier à l’équipe première. Et Fonseca donne aux jeunes la chance d’émerger. Petits détails dont nous avons parlé. L’année prochaine, il y a quatre trophées à gagner (Serie A, Coupe d’Italie, Ligue des Champions, Supercoupe d’Italie ndlr) : un club comme Milan doit être compétitif. Notre responsabilité est de mettre l’entraîneur dans les meilleures conditions», a détaillé Zlatan Ibrahimovic au sujet des prérogatives du Lusitanien qui se sent prêt à relever le défi comme il l’a indiqué sur son compte X en réaction à son officialisation : «Un honneur, une fierté, une responsabilité. Allez Milan !»