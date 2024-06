Paulo Fonseca est le nouvel entraîneur de l’AC Milan

C’était attendu depuis plusieurs jours et c’est désormais bien officiel : l’entraîneur portugais, Paulo Fonseca, quitte le LOSC et la Ligue 1 après deux belles saisons chez les Dogues et rejoint l’AC Milan où il retrouvera les pelouses de Serie A suite à sa première expérience à l’AS Roma. Le natif de Nampula au Mozambique portugais a accepté un contrat de trois ans expirant en juin 2027. L’importance de prendre les rênes d’un club historique, le projet proposé par la direction milanaise et les caractéristiques des joueurs de l’effectif capables de s’adapter à son idée tactique ont beaucoup pesé sur le choix de l’entraîneur.

« Tout d’abord, je tiens à remercier Stefano Pioli au nom de tout le club. Je l’ai aussi eu comme joueur et il est entré dans l’histoire. Il mérite tous les compliments. Le nouvel entraîneur sera Paulo Fonseca. Nous y avons bien réfléchi, nous l’avons choisi pour son identité. Mais aussi pour la façon dont l’équipe jouera, offensivement et dominatrice. Nous voulions apporter quelque chose de nouveau après cinq ans sur le terrain et aussi à San Siro. Avec ces joueurs, Fonseca est l’homme qu’il faut. Nous sommes très confiants et nous y croyons beaucoup », a lancé Zlatan Ibrahimovic en conférence de presse. La direction milanaise articulée autour du propriétaire américain Gerry Cardinale a eu du pain sur la planche pour trouver le successeur de Stefano Pioli, remercié après plusieurs saisons marquées par un Scudetto en 2022. En effet, les noms (Antonio Conte, Oliver Glasner, Julen Lopetegui, Thiago Motta, Mark van Bommel, Sérgio Conceição…) se sont enchaînés ces dernières semaines avant de tomber d’accord sur un consensus avec Paulo Fonseca. Il percevra un salaire inférieur à celui de Pioli, soit 2,5 millions d’euros plus des primes jusqu’à 3 millions d’euros selon plusieurs journaux italiens.

Milan, plutôt que Marseille

Très demandé sur le matché des entraîneurs, Paulo Fonseca a finalement choisi les Rossoneri. La direction milanaise a exploré et évalué différents profils d’entraîneur avant de décider, de manière collégiale, de se concentrer sur Fonseca. Le Lusitanien, qui a également entraîné au cours de sa carrière le Shakhtar Donetsk, le Sporting Braga et le FC Porto, a décliné l’offre de renouvellement de Lille et a rejeté l’Olympique de Marseille, qui lui a également proposé un salaire plus élevé, pour rejoindre Milan. Un autre élément aurait joué dans la balance dans le choix de Fonseca : le fait de pouvoir valoriser.

Désormais, le LOSC a confié son banc à Bruno Genesio pour prendre la succession de Paulo Fonseca qui a laissé une très belle situation au club nordiste. Pour le Portugais, pas de temps à perdre puisque sa première mission sera de convaincre les tifosi et notamment les ultras milanais qui ont boycotté la 38ème et ultime journée de Serie A pour s’opposer à la rumeur de Paulo Fonseca. Cette fois-ci, les dirigeants milanais articulés autour de Zlatan Ibrahimovic et Giorgio Furlani n’ont pas voulu écouter leurs supporters comme lors du cas Lopetegui qui avait subi la même gronde populaire.