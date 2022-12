CdM 2022, Argentine-France : la mise au point d'André-Pierre Gignac

La suite après cette publicité

Lors d'un entretien avec la chaîne "Fox Sports", l'avant-centre international français (36 sélections/7 buts), évoluant aux Tigres au Mexique avait déclaré vouloir voir Léo Messi soulever la Coupe du Monde. Des propos qu'il considère sortis de leur contexte, comme il l'a signifié auprès du journal L'Équipe. A 37 ans, l'ancien joueur de l'OM et de Toulouse est encore en jambes, avec onze buts et trois passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues. Il a notamment fait savoir que ses propos dataient de bien avant la finale.

« Mais je n'ai jamais dit que j'étais pour l'Argentine avant cette finale contre la France, confie l'ex-Marseillais. Il y a des phrases qui sont en ce moment sorties de leur contexte. En aucun cas je ne supporterai l'Argentine et Messi pour cette finale. C'est n'importe quoi, et même pas pensable ! J'ai été international français, j'ai perdu une finale de l'Euro sous ce maillot en 2016, j'ai pleuré avec mes coéquipiers dans le vestiaire du stade de France après cette défaite face au Portugal (0-1 a.p., le 10 juillet 2016) et j'ai encore plein d'amis au Qatar comme Hugo (Lloris), Olivier (Giroud), Antoine (Griezmann) ou encore Steve (Mandanda). On veut faire croire que je suis pour l'Argentine... Je suis à bloc derrière les Bleus ! Je veux qu'ils ramènent encore cette Coupe à la maison. »