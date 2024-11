Liga : Joan Laporta milite pour voir le Barça jouer à Miami

Depuis plusieurs semaines, La Liga pousse fortement pour organiser la rencontre entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid - le 22 décembre - à Miami (Floride). La ligue espagnole a déjà fait part de son envie à l’UEFA et à la FIFA, qui n’ont pas encore pris de décision. Si Javier Tebas souhaite ardemment organiser une rencontre de son championnat de l’autre côté de l’Atlantique, pour des questions de rayonnement, un homme est encore plus motivé par cette idée : Joan Laporta.

La suite après cette publicité

D’après Marca, le président du FC Barcelone y voit une occasion rêvée pour mettre en valeur l’image de son club. De plus, Laporta - conscient que les États-Unis regorgent de supporters barcelonais - souhaite mettre en valeur ses joueurs à moins de deux ans de la prochaine Coupe du monde. Sans oublier que Nike et Aramark, partenaires du Barça, sont des marques américaines et qu’un tel match organisé aux États-Unis pourrait permettre au club catalan d’attirer d’autres partenaires.