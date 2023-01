Un coach de D3 espagnole veut entraîner son équipe en télétravail !

La suite après cette publicité

La crise sanitaire du Covid-19 ayant chamboulée nos habitudes, le télétravail s’est naturellement immiscé au sein de notre quotidien au cours des deux dernières années. Un domaine étant encore hermétique à cette petite révolution : le monde du football. Mais rien ne résiste aux réunions Zoom, puisque pour la première fois, l’entraîneur de Linares en D3 espagnole, a annoncé qu’il exercerait son métier de coach en semi-présentiel.

Une situation due au fait le tacticien en question, Alberto González, veut passer plus de temps avec ses filles. À la radio Cadena Ser, le stratège espagnol s’est expliqué.« J’ai approché le club pour dire que j’avais une situation dans laquelle ma présence était nécessaire à Malaga, dans ma ville, j’allais devoir partir. Cette possibilité de télétravail ne m’a même pas traversé l’esprit. (…)S’il y avait une solution qui me permettait de combiner cela, j’étais ravi. La dernière chose que je voulais, c’était de les laisser en plan, mais parfois, dans la vie, il faut savoir établir des priorités. (…)Je ne le considère pas comme idéal, loin de là. Mais la clé est la confiance que les deux parties ont l’une envers l’autre. (…)Je porterai l’oreillette pour être en communication continue et je regarderai le match en vidéo. » À voir si cette solution se montre bénéfique pour son équipe dans le futur.

