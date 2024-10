L’Espagne met en garde Lamine Yamal

Rapidement devenu un phénomène mondial, Lamine Yamal s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète foot. Du haut de ses 17 ans, l’ailier espagnol dégage une maturité et une régularité déconcertante. Cet été, après une saison déjà impressionnante avec le Barça, il a roulé sur l’Euro et a été l’un des grands artisans du sacre final de la Roja. Et après un court été, il a continué d’enchaîner avec son club. Depuis le début de la saison, Lamine Yamal a déjà inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives (12 matches).

Mais en Espagne, si son niveau fait l’unanimité et qu’on souligne sa précocité jamais vue auparavant, on s’inquiète aussi du rythme effréné qu’il connaît depuis le début de sa carrière. À 17 ans, l’international espagnol (16 sélections) est bien parti pour enchaîner une deuxième saison à plus de 60 matches. Un rythme impressionnant, mais aussi dangereux pour sa santé. Convoqué par l’Espagne lors de cette trêve, Lamine Yamal risque encore d’être titulaire et enchaîner les matches. Et Luis De La Fuente a d’ailleurs répondu à cette question en conférence de presse estimant que c’était surtout au Barça de le préserver pendant la saison. «Vous avez Lamine pour 70 matches, moi je l’ai une fois par mois. Je ne pense pas que la responsabilité de le reposer ou non incombe à l’équipe nationale, mais plutôt à ceux avec qui il passe la plupart du temps», a-t-il lancé.

De La Fuente prévient Lamine Yamal

Le sélectionneur espagnol est ainsi constamment relancé sur ce sujet et certains suiveurs barcelonais aimeraient que la Roja le laisse se reposer sur certaines rencontres. En Espagne, le sujet enfle et Luis De La Fuente a tenu à être clair lors d’un entretien avec le Mundo Deportivo ce samedi matin. Le média catalan a logiquement questionné le coach de 63 ans sur Lamine Yamal. Et il s’est évidemment enflammé pour son joueur. «Il faut valoriser le travail de la Fédération et remercier l’attitude et le comportement de Lamine et de toute sa famille pour avoir accepté de jouer avec nous (ndlr : il était aussi convoité par le Maroc qui l’avait rencontré aussi). C’est merveilleux. Et puis, c’est un footballeur qui, au fil du temps, on se rend compte à quel point il est très bon et différent. Lamine représente quelque chose de différent dans le football de l’équipe nationale», a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner.« Mais n’oublions pas que ce sont de très jeunes joueurs. C’est un gamin de 17 ans, en phase d’entraînement. Vous vivrez des moments très difficiles, dans lesquels vous serez remis en question. Il est entré dans l’histoire du football et c’est à ce moment-là qu’il faudra le soutenir. Cela vous arrivera, mais pour cela il faut être bien accompagné. Et je ne parle pas seulement au niveau familial et consultatif, mais aussi au niveau du club. C’est fantastique et vous l’aurez toujours pour que, dans ces moments moins bons, ils continuent à vous aider à continuer à grandir.»

Mais après l’enflammade, De La Fuente a tenu à mettre en garde le joueur et sa capacité à gérer son rythme. «La maturité, c’est une caractéristique commune à ce type de joueur. Quand on voit qu’il a ce toucher, je dis qu’il est touché par cette baguette de Dieu, ce qui est différent… Ce sont des joueurs qui, à 17 ans, n’ont rien à voir avec un garçon de leur âge. Ce sont des personnes beaucoup plus matures, avec un degré de responsabilité très important, qui interprètent et acceptent toute proposition et situation que vous leur proposez parce qu’elles sont brillantes. Mais j’ai aussi vu ces footballeurs tombés à l’eau. Ne commettez pas l’erreur de vouloir marcher plus vite que nécessaire, cela peut être gâché. Vous devez contrôler qu’il joue très bien au football et les 1000 autres détails qui sont vraiment importants.» Voilà qui est clair désormais. Et De La Fuente, qui avait été pointé du doigt pour la blessure de Gavi, a aussi répondu, expliquant qu’en tant que sélectionneur, il ne pouvait se permettre de laisser sur le carreau des joueurs pour faire plaisir aux clubs… Le Barça et Lamine Yamal sont prévenus, il va falloir sérieusement se gérer pour ne pas se cramer les ailes.