La mise au point de Pep Guardiola sur Diego Simeone

«Dans la préhistoire, aujourd'hui et dans cent mille ans c'est très difficile d'attaquer un 5-5, c'est qu'il n'y a pas espaces», a lâché Pep Guardiola la semaine passée après la victoire 1 à 0 face à l'Atlético de Madrid en quart de finale aller de l'UEFA Champions League. Le coach espagnol avait critiqué le style de jeu des Colchoneros. Une semaine après, il a été invité à préciser sa pensée en conférence de presse.

«S'il (Diego Simeone) avait gagné ici, il n'aurait pas été critiqué, les managers ne sont critiqués que lorsqu'ils perdent. Il a donné à l'Atletico une décennie de succès, il n'a pas mal fait les choses. Nous recevons des éloges quand nous gagnons, quand nous perdons, c'est terrible. Je pense que ma réponse était claire». Il a ensuite évoqué le retour face aux Madrilènes. «Ce sera un match différent, pas comme la semaine dernière. Ils sont chez eux avec leurs fans derrière eux. D'après de ce que je me souviens des matchs à élimination directe, c'est qu'ils ont vécu des moments vraiment excitants à Vicente Calderon, au Wanda. Ils créent des problèmes, défendent et contrent. Ils seront plus intenses dans la moitié supérieure du terrain qu'ils ne l'étaient l'autre soir». Réponse demain à 21 heures lors d'un match à suivre en live commenté sur notre site.

