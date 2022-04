Ligue des Champions : Pep Guardiola descend en flammes l'Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

Le verrou de l'Atlético de Madrid a fini par sauter hier soir sur la pelouse de l'Etihad Stadium. La défense espagnole, jusque-là bien en place dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, n'a cette fois rien pu faire face à l'enchaînement de Phil Foden et la finition de Kevin De Bruyne (70e). Une courte victoire 1-0 et une juste récompense pour les troupes de Pep Guardiola, qui ont su rester concentré tout au long de la rencontre malgré une équipe adverse qui refusait le jeu.

La défense à cinq des Colchoneros emmenée par le trio Savic-Felipe-Reinildo était parvenue durant la première période à anesthésier la rencontre. Il aura fallu le coaching de Guardiola et l'entrée de l'international anglais pour changer la donne. «C'était un match très serré et très difficile. Ce sont des maîtres quand ils défendent tous ensemble derrière. C'est difficile, mais on a réussi à les empêcher de trop courir», faisait remarquer l'entraîneur catalan après une rencontre qu'il n'a pas tellement appréciée. «On n'a pas concédé d'occasions au final. C'était une question de patience.»

Guardiola critique le style des Colchoneros

La faute au système très défensif mis en place par Cholo Simeone. Venu pour ne pas encaisser de but (ou le moins possible), l'Atlético n'a même pas pris la peine d'attaquer dans cette rencontre, Griezmann et João Félix se contentant de défendre dans leur camp, bien trop loin du but adverse pour espérer le moindre contre. «Nous avons senti qu'ils joueraient en 5-3-2 et nous sommes sortis trois ou quatre fois sur les ailes. Ensuite, ils se sont ajustés et ont mis Griezmann à l'extrême droite et João à gauche et ils se sont mis en 5-5», poursuivait Guardiola.

«Même durant la préhistoire, aujourd'hui ou bien dans 100 000 ans, attaquer contre deux lignes de cinq, c'est très difficile. Il n'y a pas d'espace... Ils sont très compétitifs et défendent très bien (...). Nous avons marqué le but mais je soupçonne qu'à Madrid, ce sera un match similaire à celui que nous avons vu dans les 10-15 dernières minutes après le but», s'inquiétait Guardiola en conférence de presse d'après match. Et oui, le technicien des Cityzens n'est pas au bout de ses peines. Il reste encore au minimum 90 minutes d'enfer face à l'Atlético.