Manchester City - Atlético de Madrid : les notes du match

Pour donner le coup d’envoi des quarts de finale de la Ligue des Champions, un choc de styles était au programme à l’Etihad Stadium. Finaliste malheureux la saison dernière, Manchester City recevait l’Atlético de Madrid de Diego Simeone. Après avoir sorti les Red Devils au tour précédent, les Colchoneros comptaient bien en faire de même avec les Citizens. Au coup d’envoi, pas de grosses surprises, si ce n’est le choix de Pep Guardiola de laisser Phil Foden sur le banc de touche. Sans surprise, les Mancuniens ont rapidement pris le contrôle du ballon. Organisés dans un 4-3-3 avec leur fameux faux neuf, les hommes de Guardiola ont affronté, là encore sans surprise, un bloc madrilène bas et compact. Pour tenter de trouver la faille, les Skyblues avaient une tactique bien précise : renverser le jeu de chaque côté et centrer. Acculés, les Rojiblancos ont alors encaissé une vague de centres et de corners. À chaque fois, un pied ou une tête madrilène est venu contrer les desseins anglais, mais l’Atlético était déjà en apnée avant même le quart d’heure de jeu (moins de 30% de possession de balle). Mais souffrir fait partie de l’ADN de l’Atlético de Simeone. Antoine Griezmann et João Félix, pris en tenaille, n’ont rien eu à se mettre sous la dent pendant que l’Atlético s’était rapidement réorganisé avec une ligne de cinq en défense et une autre de cinq au milieu. Un véritable jeu d’attaque-défense. À la pause, le spectacle n’était pas au rendez-vous, mais El Cholo tenait son pari. Son équipe était chahutée, mais elle n’a pas rompu et City, qui s’est contenté de centrer, n’a cadré aucun tir.

Au retour des vestiaires, tout le monde se demandait quand même si la muraille madrilène allait réussir à tenir jusqu’à la fin. À la 47e minute, Ilkay Gündogan faisait passer un frisson dans la défense adverse, mais son enroulé du droit était dévié en corner. Huit minutes plus tard, c’est Kevin De Bruyne qui permettait à Jan Oblak de sortir son premier gros arrêt du match sur coup franc (55e). Toujours obligé de courir après le cuir, l’Atlético commençait toutefois à commettre de plus en plus de fautes. À l’heure de jeu, Simeone décidait alors d’opérer un triple changement. Koke, Griezmann et Llorente cédaient leur place à De Paul, Correa et Cunha. Pas de quoi changer la physionomie du match. City s’est d’ailleurs procuré une autre occasion de but sur corner, mais la tête d’Aymeric Laporte n’était pas cadrée (63e). Pour forcer le verrou colchonero, Pep Guardiola a eu le luxe de changer complètement sa ligne d’attaque et de faire entrer en jeu Grealish, Foden et Gabriel Jesus. Un coaching payant puisque deux minutes plus tard, Foden a pu fixer trois Madrilènes avant de lancer De Bruyne dans la surface adverse. Le Belge ne s’est pas privé pour crucifier Oblak d’une frappe croisée imparable (1-0, 70e). Buteur pour la première de la saison en Ligue des Champions, KDB a débloqué son compteur au meilleur moment. Sur un nouveau festival de Foden côté droit, De Bruyne aurait pu doubler la mise, mais sa tentative a été sauvée sur sa ligne par Savic (80e). Au final, l'essentiel est là pour les Mancuniens. Opposés à une véritable muraille, les Citizens ont su prendre l'avantage. Seul point négatif pour Guardiola, la suspension de Gabriel Jesus, bêtement averti à la 85e minute. De leur côté, les Colchoneros sont loin d'être éliminés, mais ils devront proposer un tout autre visage au Wanda Metropolitano la semaine prochaine.

L'homme du match : De Bruyne (7) : il a été le premier à apporter le danger d'une frappe puissante, déviée (12e). Le Belge s'est ensuite éteint au cours de la première période, peu aidé par son milieu de terrain. Moins inspiré qu'à son habitude, il s'est réveillé après la mi-temps et était finalement proche de faire la différence sur un coup-franc à bout portant, parfaitement détourné par Oblak (55e). Mieux en seconde période, c'est logiquement lui qui est venu délivrer les siens, après une belle frappe croisée dans la surface. Il manque de peu le doublé, d'une reprise à ras-de-terre (80e).

Manchester City

Ederson (6) : le portier mancunien n'a quasiment rien eu à faire, ce mardi soir. La première intervention du Brésilien aura été cette frappe de Llorente, sans danger (50e). Il a également été propre dans la relance.

Stones (5,5) : on ne peut pas dire que la défense de Manchester City ait été fortement sollicité lors de ce quart de finale de Ligue des Champions. Face à Griezmann et Felix, Stones n'a pas eu besoin de s'employer grandement. Il s'est même permis de tenter une frappe à l'entrée de la surface, mais sa tentative s'est envolée au-dessus de la barre transversale d'Oblak (42e).

Laporte (6) : l'international espagnol a récupéré trois ballons dangereux et s'est montré très solide dans les duels (5). Il était proche d'ouvrir le score après avoir bien repris un corner de la tête (64e). Un match plutôt tranquille pour le Basque, puisque l'Atlético n'a tiré que deux fois au but, ce mardi.

Aké (4) : son manque de vitesse a profité à l'attaque madrilène, mais heureusement pour lui, les Colchoneros étaient peu inspirés. Car Aké était loin de sa meilleure performance et a perdu trois duels dans sa moitié de terrain. Il a tout de même été plus solide durant la fin de match et la défense anglaise n'a d'ailleurs pas encaissé de but.

Cancelo (6) : Un début de match bien disputé, où il a notamment beaucoup cherché Mahrez. Défensivement, il a su faire les retours quand il le fallait, notamment devant Felix (23e), malgré une glissade devant Lemar qui aurait pu être fatale (79e). Un total de cinq centres tentés, dont un seul réussi et neufs duels gagnés sur le plan statistique.

Silva (5) : une partie aussi compliquée pour Bernardo Silva, qui a peiné à exister dans un rôle de "faux" numéro neuf. Le Portugais a eu du mal à trouver ses partenaires. Un peu plus bas sur le terrain après l'entrée de G. Jesus, il a été beaucoup mieux et l'entrée de Foden l'a également beaucoup aidé.

Rodri (5,5) : à l'image de Gündogan, il a eu beaucoup de mal à transpercer le milieu de terrain des hommes de Simeone, perdant beaucoup de ballons en première période. Cela a ensuite été mieux après la pause, avec plusieurs duels aériens gagnés et un total de cinq ballons récupérés. Il a été en maitrise durant toute la fin du match.

Gündogan (4) : Le milieu de terrain des Skyblues a été beaucoup trop peu en vue ce mardi et n'a pas réussi à percer le bloc de l'Atlético, en première période. Une frappe dangereuse à noter après la pause (46e). Derrière, il se manque complètement et offre une contre-attaque à Griezmann, mais l'Allemand s'est ensuite bien rattrapé. Un match globalement décevant. Remplacé par Gabriel Jesus (68e), qui a pris une position de buteur.

Mahrez (3) : l'attaquant algérien est dans une mauvaise passe. Aligné sur son aile droite, il a beaucoup combiné avec Cancelo, sans jamais pouvoir faire la différence. Ses dribbles étaient trop approximatifs, à l'image de ses trois centres tentés, qui n'ont trouvé personne. Suppléé par Foden (68e) , auteur de la passe décisive vers De Bruyne seulement quelques secondes après son entrée en jeu. Il semble même avoir gagné une place de titulaire contre Liverpool, dimanche prochain.

De Bruyne (7) : voir ci-dessus

Sterling (4) : à l'image de toute l'attaque des Cityzens, Sterling n'a rien pu apporter. Seulement 41 ballons touchés, pour un seul tir tenté. L'international anglais a été particulièrement muselé par le défense des Colchoneros. Remplacé par Grealish (68e), qui a été plus juste dans ses dribbles.

Atlético de Madrid

- Oblak (4,5) : n’ayant pas d’arrêt à effectuer en premier période, le portier madrilène a cependant été très attentif sur les nombreux longs ballons et les centres dans sa surface, ce qui a bien rassuré sa défense en début de rencontre. Le portier slovène a réalisé une première parade sur un coup franc au sol de De Bruyne, qu’il a dû dégager en deux temps (55e). Il s’est finalement incliné devant le Belge qui l'a trompé d’une frappe croisée à ras de terre quelques minutes plus tard (70e, 1-0).

- Reinildo (5) : sur son côté gauche, il a été très solide dans ses interventions défensives mettant beaucoup d’impact dans ses tacles et ses interceptions, ce qui lui a permis de remporter ses un-contre-un face à Mahrez. Sur l’ouverture du score, il n’est pas sorti assez vite sur Foden qui a pu lancer le buteur, Kevin De Bruyne (70e, 1-0). L’ancien Lillois a eu beaucoup de mal en fin de rencontre face au Phil Foden.

- Felipe (3) : Souvent à la limite sur ses interventions en début de match et dans ses relances, le Brésilien est ensuite progressivement rentré dans sa rencontre et a réalisé plusieurs bonnes interceptions en défendant en avançant sur son adversaire. Au retour des vestiaires il a été plus en difficulté, notamment sur les coups de pied arrêtés des Citizens, lâchant souvent son marquage. Il a été beaucoup trop loin de Kevin De Bruyne sur l’ouverture du score du Belge (70e, 1-0).

- Savic (5) : assez loin de ses adversaires directs en début de rencontre, notamment sur les coups-francs anglais, le Monténégrin est monté en puissance plus le match avançait en étant de plus présent dans les duels et en réalisant des interventions décisives grâce à sa bonne lecture du jeu. Au retour des vestiaires, il a eu un peu plus de mal face à la plus forte pression des Mancuniens mais c’est lui qui sauve sur sa ligne son équipe sur une frappe au sol de De Bruyne qui se dirigeait vers son but (80e).

- Renan Lodi (4,5) : il a réalisé un pressing important sur son côté gauche et a récupéré quelques ballons pour vite se projeter ensuite. Redescendant assez bas pour venir aider Reinildo, il a livré de très beaux duels face à Cancelo et Mahrez. En seconde période, il a été un peu plus présent offensivement et a tenté d’apporter le danger par des centres, mais sans réussir à être décisif.

- Koke (5,5) : il a effectué un gros travail de l’ombre au centre du bloc madrilène. Le capitaine des Colchoneros a réalisé de nombreuses courses pour fermer les espaces au milieu du terrain et a fait parler sa qualité technique pour créer des décalages et lancer des attaques rapides malgré le gros pressing anglais. Il est remplacé par Rodrigo De Paul à la 60e minute. Le nouvel entrant a été en grande difficulté dans tout ce qu’il a entrepris, il a d’ailleurs été rapidement averti pour une faute sur Grealish (69e).

- Kondogbia (5) : Présent dans l’entre-jeu dès le début de match, il a réussi à couper plusieurs trajectoires de passe et à bien couvrir les espaces au milieu de terrain, mais il a été un peu plus en difficulté lorsqu’il a eu le ballon dans les pieds, en faisant notamment quelques choix assez dangereux pour son équipe. Il a livré de divers duels très engagés avec les milieux adverses et a réussi à obtenir quelques fautes importantes.

- Marcos Llorente (4,5) : très impliqué dans les taches défensives, il a tenté de faire parler sa grinta et sa vitesse pour se projeter et faire remonter son bloc équipe, pas toujours avec de la réussite. C’est lui qui a réalisé la première frappe cadrée de la rencontre sur une contre-attaque en début de seconde période, mais sa tentative n’a pas inquiété Ederson (51e). Il a été remplacé par Matheus Cunha à la 60e minute. Le Brésilien a vite essayé d’être provocateur sur le côté droit mais sans aucune réussite.

- Vrsaljko (4,5) : il a été tout de suite présent dans son duel face à Sterling, l’Anglais l’a parfois mis en difficulté mais le Croate a réalisé globalement une bonne prestation défensive. Offensivement en revanche, il n’a pas réussi à apporter une seule fois le danger dans le camp des Citizens.

- João Félix (4) : ne touchant que très peu de ballon, il est redescendu pour réaliser plusieurs interceptions intéressantes pour remonter la balle. Souvent esseulé et face à un gros pressing mancunien, le Portugais a perdu de nombreux ballons. En seconde période, il a progressivement disparu plus le match avançait. Il a été remplacé par Lemar à la 81e. Le Français a tenté de faire parler sa technique pour faire remonter son équipe et n’a pas hésité à se projeter vers l’avant en fin de rencontre.

- Griezmann (5) : Un match assez frustrant pour le buteur tricolore, lui qui a réalisé un gros pressing et des interceptions grâce à sa bonne lecture du jeu et son engagement dans les duels. Ne touchant que peu de ballons offensifs le Français n’a pas hésité à redescendre assez bas pour jouer rapidement dos au jeu avec des déviations pour construire les quelques actions offensives de son équipe en cherchant rapidement à trouver ses coéquipiers sur les côtés. Il est remplacé par Correa à la 60e minute. L’Argentin a été très remuant devant et a tenté de prendre la profondeur, mais n’a pas souvent été trouvé par ses coéquipiers. Il a été averti pour un mauvais geste d’humeur sur Grealish (83e).