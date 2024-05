Les trois intouchables de Manchester United

Le nouveau projet de Manchester United commence à prendre forme. Sous la houlette de Dave Brailsford, directeur d’Ineos Sport, le club va adopter une nouvelle politique sportive comme le révèle le tabloïd The Sun. Les Red Devils vont désormais appliquer l’idée de vendre pour acheter, et sont ultra flexibles au sujet du marché des transferts.

Pour expliquer le principe, Manchester United étudiera toutes les offres à disposition pour tous les joueurs de l’effectif, exceptés trois noms. En effet, seuls trois joueurs sont intouchables dans l’esprit du board mancunien : Kobbie Mainoo, Rasmus Hojlund et Alejandro Garnacho. Les trois jeunes joueurs sont le présent et l’avenir du club anglais et ne seront pas vendus cet été.