OM : bonne nouvelle pour Quentin Merlin

Demain soir, l’Olympique de Marseille va accueillir l’Atalanta Bergame à l’Orange Vélodrome dans le cadre des 1/2 finales aller de l’UEFA Europa League. Avant ce choc, Jean-Louis Gasset s’est présenté en conférence de presse. Le technicien français en a profité pour annoncer une bonne nouvelle.

«Dès le lundi matin, on avait switché sur la Coupe d’Europe. On avait commencé de loin à étudier l’Atalanta. On va encore voir cet après6midi ou demain matin les cas de Chancel Mbemba, Amir Murillo et Azzedine Ounahi, qui a une petite infection à cet orteil opéré qui n’en finit plus de l’ennuyer. Par contre, Quentin Merlin et Soglo seront dans le groupe, c’est sûr.» Un retour qui tombe à pic pour les Phocéens.

