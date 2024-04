Real Madrid : le drôle de regret de Fede Valverde après Manchester City

Le Real Madrid est le roi de la Ligue des Champions. Alors que certaines situations sont irréversibles pour d’autres clubs, le Real est capable de se sortir des situations les plus épineuses lors des rencontres à élimination directe. Les Merengues l’ont encore prouvé il y a deux semaines. Après un spectaculaire 3-3 au Santiago-Bernabeu à l’aller, les hommes de Carlo Ancelotti devaient arracher leur ticker pour le dernier carré en ne perdant pas sur la pelouse de Manchester City. Et après 120 minutes de bataille à un niveau mirifique, les Madrilènes sont allés chercher leur qualification aux tirs au but face au champion d’Europe en titre.

Un beau moment pour Federico Valverde. Buteur à l’aller, le milieu uruguayen regrette néanmoins de ne pas avoir pris sa chance aux tirs au but lors du match retour comme il l’a confié en conférence de presse ce lundi, à la veille de la rencontre face au Bayern Munich en demies : «ce soir-là, je me suis couché avec le regret de ne pas avoir pu laisser cette marque sur le Real Madrid, d’être allé en demi-finale avec un but de mon cru, d’autant plus que je suis bon aux tirs au but. Mais j’aime me qualifier quoi qu’il arrive, et si un autre coéquipier l’a fait, c’est très bien. Mais j’ai eu un goût amer, oui. Parfois, il faut mettre son ego et sa fierté de côté, reconnaître que l’on est très fatigué et dire à l’encadrement que l’on n’est pas prêt à tirer un penalty. Cette fatigue m’a joué un sale tour et je l’ai dit à l’encadrement. J’aimerais qu’à l’avenir cela ne se reproduise plus et que je sois prêt à tirer un penalty.»