L’énorme colère d’Ederson envers Pep Guardiola

Manchester City n’est plus qu’à une victoire d’un nouveau titre de Premier League. En championnat, les Skyblues réalisent une année 2024 presque parfaite (15 victoires et 3 nuls sur les 18 matchs). Tout va bien sur le terrain, mais hier face à Tottenham, Ederson s’est énervé contre son coach Pep Guardiola. Le gardien de Manchester City n’a pas compris son changement à la 69e minute.

Entré violemment en collision avec Cuti Romero, Ederson est resté au sol après un choc à la tête. Le staff de City n’a pas voulu prendre de risques et l’a remplacé. Revenu sur le banc des remplaçants en pestant, il n’a pas voulu accueillir les encouragements de Pep Guardiola et s’en est pris à la glacière sur son chemin. Son remplaçant, Stefan Ortega (31 ans), a rempli sa mission de le suppléer. L’Allemand a été décisif face aux Spurs et a notamment réalisé un arrêt impressionnant devant Heung-min Son. Cet arrêt est considéré comme décisif pour l’obtention du titre selon de nombreux supporters.