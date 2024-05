Real Madrid : le drôle de jeu de Toni Kroos avec son avenir

À moins de deux mois de la fin de son contrat avec le Real Madrid, les supporters attendent toujours la décision de leur milieu de terrain Toni Kroos quant à éventuelle prolongation de contrat. Sa performance d’hier, notamment ponctuée d’une magnifique passe décisive pour le premier but de Vinicius Júnior, a une fois de plus montré que l’Allemand a encore sa place dans cette équipe madrilène.

Mieux encore, le match contre le Bayern a souligné qu’il demeure un élément essentiel du système tactique de Carlo Ancelotti en termes de gestion du ballon. Autant dire qu’à Madrid, tout le monde espère qu’il restera, du staff aux supporters en passant par les journalistes et les dirigeants. Interrogé à ce sujet après sa masterclass en terres bavaroises, il a cependant botté en touche : « je n’ai pas décidé. Je veux gagner le plus possible cette saison et je ne pense pas à l’avenir ». De quoi s’inquiéter ?

Sa décision est actée

Pas forcément. Pas du tout même. Comme l’explique Relevo, le discours que tient l’Allemand face au public est bien différent de celui qu’il tient en interne. Il joue ainsi à un petit jeu médiatique, puisque s’il laisse penser à un départ ou une retraite lors de ses apparitions médiatiques, il a déjà fait savoir à la direction qu’il va continuer une saison supplémentaire. Sa décision est prise. Ses coéquipiers l’ont également suivi dans ce petit jeu, puisque Rodrygo a par exemple confié espérer qu’il reste : « on le pousse pour qu’il continue ».

Mais l’attaquant brésilien, comme le reste du vestiaire madrilène, est déjà au courant des intentions du taulier germanique, qui ne prendra pas sa retraite après l’Euro auquel il participera avec sa sélection. Du haut de ses 34 ans, il sera toujours là pour épauler Tchouameni, Valverde et Camavinga la saison prochaine. Pour le plus grand bonheur du madridismo…