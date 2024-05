Tottenham : fin de saison pour Timo Werner

Prêté depuis cet hiver par Leipzig, Timo Werner a vu son aventure avec Tottenham s’écourter le week-end dernier face à Arsenal (2-3). À la demi-heure de jeu, l’international allemand a en effet dû quitter la pelouse en raison d’une douleur. Les derniers examens faisaient état d’une blessure aux ischio-jambiers, qui le laissera sur le côté jusqu’à la fin de la saison (Tottenham a encore 5 matches à jouer).

Une information confirmée par son entraîneur Ange Postecoglou ce mercredi en conférence de presse : «Il reste deux semaines et demie de compétition et il va donc rater le reste de la saison.» Un coup dur pour les Spurs, 5es de Premier League et encore engagés dans la course à la Ligue des Champions. Reste à savoir si le joueur pourra répondre à l’appel lors de l’Euro en Allemagne, chez lui, dans un mois.