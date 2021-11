Le FC Barcelone met Frenkie de Jong sur le marché

La suite après cette publicité

Sans le sou, le FC Barcelone tente de trouver des solutions pour offrir à Xavi, son nouvel entraîneur, des renforts compétitifs lors des prochains marchés des transferts. Sans réelle surprise, et comme lors du dernier mercato estival, ce sont surtout des joueurs libres qui sont ciblés pour juin 2022, à l'image de Cesar Azpilicueta (32 ans, Chelsea) entre autres.

Pour dégager de précieuses liquidités, les Blaugranas pensent également à se séparer d'une des plus grosses valeurs marchandes de leur effectif. El Chiringuito de Jugones explique ainsi que le Barça a placé Frenkie de Jong (24 ans) sur la liste des transferts. Les Catalans sont conscients des qualités du Néerlandais, mais ils considèrent que sa vente pourrait leur donner de l'air financièrement.

Clause à 400 M€

Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'international oranje (37 sélections, 1 réalisation), arrivé pour plus de 65 M€ à l'été 2019, possède une clause libératoire fixée à 400 M€. Mais, selon Sport, dans son entourage, on sait que plusieurs gros clubs seraient prêts à l'accueillir s'il venait à quitter le Camp Nou. Le club, aussi, en est conscient et aurait même envisagé un échange avec Manchester City incluant Raheem Sterling (26 ans).

Alors, la décision semble avoir été prise de mettre le Batave, formé à l'Ajax, en vente, afin d'en obtenir le meilleur prix et de réinvestir une partie du pactole sur les campagnes de recrutement à venir. Un sacrifice difficile, mais nécessaire ? Dès janvier ou pour l'été prochain ? Frenkie de Jong connaît en tout cas la position de Joan Laporta et ses équipes...